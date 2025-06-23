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Spor

Juventus'ta Vlahovic belirsizliği: Jonathan David listede

Juventus'ta sözleşmesi sona yaklaşan Dusan Vlahovic'in geleceği netleşmedi. İtalyan devinde alternatif arayışları sürerken, Jonathan David ve Victor Osimhen isimleri öne çıkıyor. Damien Comolli, David için menajer görüşmesine hazırlanıyor.

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 14:30 - Güncelleme:
Juventus'ta Vlahovic belirsizliği: Jonathan David listede
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Juventus'ta sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Dusan Vlahovic'in geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.

İtalyan ekibi, Vlahovic'e altenatif arayışlarına devam ediyor. Juventus'ta Vlahovic yerine öne çıkan adaylardan biri de Lille'den ayrılan Jonathan David.

İTALYA'YA GERİ DÖNDÜ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, takımla birlikte FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Amerika'ya giden Juventus Genel Menajeri Damien Comolli, Torino'ya geri döndü.

COMOLLI GÖRÜŞECEK

Comolli'nin gündeminin yoğun olduğu ve Fransız futbol insanının, Jonathan David transferi için Kanadalı golcünün menajeriyle görüşeceği belirtildi.

OSIMHEN DE ADAYLARDAN

Öte yandan Juventus'ta Vlahovic sonrası adaylardan birinin de Galatasaray'daki kiralık sözleşmesini tamamlayan Victor Osimhen olduğu yazıldı. Juventus'un, Osimhen'in durumunun netleşmesini beklediği ifade edildi.

DAVID'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki Jonathan David, geçen sezon Lille forması altında çıktığı 49 maçta 25 gol attı ve 12 asist yaptı.

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