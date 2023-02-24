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Spor

Juventus'tan Angel Di Maria açıklaması: Takımda kalmasını umuyoruz

Nantes'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselen Juventus'ta sportif direktör Gianluca Pessotto, Angel Di Maria'nın geleceği hakkında konuştu.

24 Şubat 2023 Cuma 22:29 - Güncelleme:
Juventus'tan Angel Di Maria açıklaması: Takımda kalmasını umuyoruz
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Juventus'ta sportif direktör Gianluca Pessotto, Nantes maçının kahramanı Angel Di Maria için açıklamalarda bulundu.

Di Maria ile birlikte çok daha güçlü olduklarını söyleyen Pessotto, "Angel olduğu zaman takımın karizması ve kalitesi yükseliyor. Takım arkadaşları her zaman onu takip ediyor." dedi.

35 yaşındaki Arjantinli yıldızın geleceği hakkında da konuşan Pessotto, "Di Maria'nın takımda kalmasını umuyoruz. Sezonu iyi bir şekilde bitirmemiz çok önemli. Angel'in sezon sonuna kadar elinden gelenin en iyisini yapacağından eminim." ifadelerini kullandı.

İsmi Galatasaray ile de anılan Angel Di Maria, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta 7 gol 6 asistlik katkı sağladı. Di Maria özellikle UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Nantes'a karşı kaydettiği 3 gol ile dikkat çekti.

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