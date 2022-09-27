İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2022 Salı / 2 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4399
  • EURO
    17,7055
  • ALTIN
    964.848
  • BIST100
    3265.64
Spor

Juventus'tan Christian Pulisic hamlesi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Chelsea'de forma giyen Christian Pulisic'i kadrosuna katmak istediği ve temaslarda bulunduğu iddia edildi.

27 Eylül 2022 Salı 22:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Massimiliano Allegri yönetiminde sezona istediği şekilde başlayamayan Juventus, kadrosunu güçlendirmek için hamlelerini gerçekleştirmeye başladı.

Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, bir süredir takip ettiği Chelsea'nin 24 yaşındaki ABD'li futbolcusu Christian Pulisic için harekete geçti ve ilk temasları kurdu.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Yıldız futbolcunun menajeri ile temasa geçen İtalyan ekibi, yapılan ilk görüşmede Pulisic'in olası bir transfer teklifine nasıl yaklaşacağı hakkında bilgi aldı.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Chelsea'de kanatta, kanat gerisinde ve sahte 9 numaraya kadar birçok pozisyonda görev yapabilen Pulisic'in bu çok yönlülüğünün Juventus'un ilgisini çektiği de belirtilenler arasında yer alıyor.

FORMA MÜCADELESİ

24 yaşındaki ABD'li futbolcu, bu sezon Chelsea'de forma şansı bulmakta zorlanıyor. Şu ana kadar 8 maçta şans bulan Pulisic, bu mücadelelerin hiç birisine ilk 11'de başlayamadı.

35 MİLYON EURO

Ancak her ne kadar fazla süre bulamasa da Chelsea, futbolcusunu ucuza bırakmayı düşünmüyor. İddialara göre İngiliz ekibinin talep edeceği bonservis bedeli 35 milyon Euro

2019 yılında Dortmund'dan 64 milyon Euro bonservis bedeli ile Chelsea'ye transfer olan Pulisic'in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.