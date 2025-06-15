Edin Dzeko ile yolları ayıran; Youssef En-Nesyri'yi de satmaya hazırlanan Fenerbahçe, 9 numaraya Juventus'tan Dusan Vlahovic'i getirmek istiyor. Bir süredir temaslarını sürdüren Kanarya, oyuncunun Süper Lig'e gelmek istememesi nedeniyle süreci ilerletemiyor. 25 yaşındaki futbolcuya talip olan bir diğer takım da Milan. Ancak İtalyan devi, bonservis ve Vlahovic'in taleplerini karşılama konusunda Fenerbahçe kadar cüretkar değil. Bu yüzden Sırp forvete en iyi şartları sunan takım olarak Sarı Kanarya ön plana çıkıyor.

DEV MAAŞI KESİNTİYE UĞRADI!

Çizme basınından Guiseppe Mustica imzalı haberde, bir dönem F.Bahçe'de sportif direktörlük yapan Juventus'un yeni CEO'su Damien Comolli'nin oyuncuya 'İndirim yap ya da git' dediği vurgulandı. Haberin detayında şu ifadeler yer alıyor: "Dusan Vlahovic, maaş kesintisine uğradı. Sezon başına 12 milyon euro kazanıyor. Bu Juventus'un ödemek istemediği bir ücret. Yapılan baskılar nedeniyle oyuncu kulüpten ayrılmayı düşünüyor. Damien Comolli ile başarılı Sırp golcü Dusan Vlahovic arasında kamp öncesinde çarpıcı bir toplantı gerçekleşti.

25 MİLYON EUROYA SATABİLİRLER

Şu anda bu anlaşmanın olma olasılığının zayıf olduğu söz ediliyor. F.Bahçe'nin Mourinho'su arka planda kalsa da en iyi şartları sunan takım. Milan'da da en fazla 7 milyon euro kazanabilir. Comolli, yaklaşık 25 milyon euroluk bir bonservise satışın yapılabileceğini söyledi. Bu rakamlara çıkmayı göze alırsa Milan kulübü de bu transferi yapabilir." Öte yandan 1 yıl sonra kontratı sona erecek olan Vlahovic, bu süreyi kulüpte tamamlaması halinde imza parasıyla daha fazla kazanca ulaşabilir.