Juventus'tan Emre Can'ın menajerine 15 milyon Euro

Serie A ekiplerinden Juventus'un 2018 yılında gerçekleştirdiği transferler için menajerlere yaptığı ödemeler ortaya çıktı.

Juventus, Liverpool'dan kadrosuna bedelsiz olarak kattığı Emre Can için 15 milyon euro menajer ödemesi yaptığı öğrenildi.

İtalya ekibi, Real Madrid'den 100 milyon euroya kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo için ise Jorge Mendes'e 11.5 milyon euro ödedi.

Emre Can ve Ronaldo menajer ödemelerinde başı çekerken Juventus'un toplam 37 milyon euro menajer harcaması yaptığı belirlendi.

Juventus ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Emre Can, bu sezon 24 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

(Sporx)