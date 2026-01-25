İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Juventus'tan En-Nesyri açıklaması! Transfer defteri kapandı
Spor

Juventus'tan En-Nesyri açıklaması! Transfer defteri kapandı

Juventus, Youssef En-Nesyri transferinden bonservis konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle çekildi. İtalyan ekibi, oyuncunun ilk 11 ve kalıcı transfer taleplerini kabul etmeyince transfer defteri kapandı.

HABER MERKEZİ25 Ocak 2026 Pazar 19:47 - Güncelleme:
Juventus'tan En-Nesyri açıklaması! Transfer defteri kapandı
ABONE OL

Juventus Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferinden çekildiklerini açıkladı.

İşte Chiellini'nin açıklaması:

"En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı; En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz! Başka fırsatlara bakacağız."

TRANSFER NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?

Juventus, En-Nesyri'yi zorunlu olmayan opsiyonla kiralamak istedi. En-Nesyri ise Dünya Kupası öncesi ilk 11 garantisi ve ardından bonservisiyle transfer taleplerinde bulundu.

Juventus, ilk 11 garantisi verirken bonservisini almak istemediğini iletti. Bu nedenle En-Nesyri, Juventus'un teklifini kabul etmedi. Juventus cephesi de bonservisi almaya yanaşmayınca transfer sonuçlanmamış oldu.

EN-NESYRI'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile bu sezon 25 maçan çıkan En-Nesyri 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.