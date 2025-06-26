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Spor

Juventus'tan Gatti'ye yeni sözleşme

Serie A devi Juventus, 26 yaşındaki stoper Federico Gatti'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Haber Merkezi26 Haziran 2025 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
Juventus'tan Gatti'ye yeni sözleşme
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Juventus'un 26 yaşındaki stoperi Federico Gatti, kulüpte kalmaya hazırlanıyor.

Son haftalarda bazı kulüplerin ilgisini çekmesine rağmen Gatti, kariyerine Torino ekibinde devam etmeyi tercih etti.

Di Marzio'nun haberine göre, taraflar yeni sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Yeni kontratın, Kulüpler Dünya Kupası sonrası Amerika'dan dönüşte resmiyete kavuşması bekleniyor.

Gelecek sezon, Juventus forması altındaki dördüncü sezonuna girecek olan Gatti; gösterdiği gelişim ve istikrarla hem Thiago Motta'nın hem de Tudor'un vazgeçilmez oyuncularından biri hâline geldi.

Uzun süredir sergilediği performansla takımın bel kemiği hâline gelen Gatti'nin Juventus ile yola devam etmesi artık an meselesi.

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