Juventus'tan Gatti'ye yeni sözleşme

Juventus'un 26 yaşındaki stoperi Federico Gatti, kulüpte kalmaya hazırlanıyor.

Son haftalarda bazı kulüplerin ilgisini çekmesine rağmen Gatti, kariyerine Torino ekibinde devam etmeyi tercih etti.

Di Marzio'nun haberine göre, taraflar yeni sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Yeni kontratın, Kulüpler Dünya Kupası sonrası Amerika'dan dönüşte resmiyete kavuşması bekleniyor.

Gelecek sezon, Juventus forması altındaki dördüncü sezonuna girecek olan Gatti; gösterdiği gelişim ve istikrarla hem Thiago Motta'nın hem de Tudor'un vazgeçilmez oyuncularından biri hâline geldi.

Uzun süredir sergilediği performansla takımın bel kemiği hâline gelen Gatti'nin Juventus ile yola devam etmesi artık an meselesi.