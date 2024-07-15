Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.

SÖZLEŞME VE 10 NUMARA

İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino temsilcisinin, 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Juventus'un, bununla birlikte Kenan Yıldız'a yeni dönemde 10 numaralı formayı vermeyi planladığı aktarıldı.

"KULÜBÜ GERİ ÇEVİRMEYECEK"

Kenan Yıldız'ın 10 numara için bir talebi olmadığı ancak kulüpten bu yönde bir teklif gelmesi halinde bu teklifi kabul edeceği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre bulan milli futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı.

*Juventus'ta 10 numaralı forma şu anda Paul Pogba'da gözüküyor. Ancak Fransız yıldız doping nedeniyle futboldan men cezası almıştı.

DEL PIERO'NUN İZİNDE!

Kenan Yıldız, Juventus'ta 10 numaralı formayı giymesi halinde idolü ve kulüp efsanesi Alessandro Del Piero'nun izinden gitmiş olacak. Milli futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, İtalyan efsanenin idollerinden biri olduğunu söylemiş ve ikili daha sonra bir araya gelmişti.