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Spor

Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Yeni sözleşme yolda

İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız için kararını verdi. Serie A ekibinin milli futbolcunun sözleşmesini FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından uzatması bekleniyor.

HABER MERKEZİ15 Haziran 2025 Pazar 16:55 - Güncelleme:
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Yeni sözleşme yolda
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Spor direktörlüğüne Damien Comolli'yi getiren, teknik direktör Igor Tudor'la ise iki yıllık yeni sözleşme imzalayan Juventus'ta iç transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Premier Lig takımlarının radarındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Juventus'un milli futbolcunun sözleşmesini FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından yenileyeceği belirtildi.

Kontratını 2030'a kadar yenileyecek Kenan Yıldız'ın yeni maaşının 3-4 milyon euro seviyelerinde olacağı ve mevcut kazancının iki katına çıkacağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus formasıyla geride kalan sezonda 48 maça çıkan Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

  • Damien Comolli
  • Igor Tudor
  • Juventus
  • sözleşme

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