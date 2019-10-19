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FRANSA milli maçında gösterdiği performans ve asker selamı ile gündem olan Merih Demiral için İngiliz devi Manchester United’ın Juventus’un kapısını 30 milyon euroluk teklifle çaldığı ancak İtalyan kulübünün reddettiği ortaya çıktı. Sky İtalia, Juventus’un genç yaşından dolayı Merih için uzun vadeli plan yaptığını yazdı. Bu arada Tenik Direktör Sacchi, “Merih milli maçta hakikaten çok iyi oynadı. Verdiği asker selamı için yorum yapmam. Bu benim değil, UEFA’nın işi” yorumunda bulundu.