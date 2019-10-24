21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7625
  • 6,4273
  • 276.991
  • 100543
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Juventus'tan Merih Demiral ve asker selamı açıklaması

Juventus Kulübü Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, FIFA'nın açmış olduğu soruşturma sonrası Merih Demiral'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral için kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved açıklamalarda bulundu.

Bu yaz Serie A ekiplerinden Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer olan Merih Demiral'ın milli maçta yaptığı asker selamı sevinci İtalya'da gündem konusu olmuştu.

Bu sevinç ve yürütülen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Juventus'un efsanevi oyuncularından Claudio Marchisio, sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti.

Tüm bu yaşanılanların üzerine UEFA, yapılan asker selamı sevinci ile ilgili soruşturma başlatmaya karar verdi.

Bu soruşturması sonrası ceza alıp almayacağı merak edilen Merih Demiral ile ilgili Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, "Merih ile konuştum. Herkes ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu olaylar Türkiye Milli Takımı formasıyla yaşandı. Soruşturma Türkiye'ye açıldı. Yetkili kurumlar gerekli araştırmayı yapacaklar. Onların vereceği karara uymalıyız fakat onun özgür iradesiyle yapmış olduğu bu hareket, bizim etik kurallarımıza göre bir sorun teşkil etmiyor" dedi.

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Beştepe'de konuşuyor

Başkan Erdoğan, Beştepe'de konuşuyor

ABD, savaş uçaklarını Suudi Arabistan'a konuşlandırdı

ABD, savaş uçaklarını Suudi Arabistan'a konuşlandırdı

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

MSB güvenli bölgeye ilişkin son bilgileri paylaştı

MSB güvenli bölgeye ilişkin son bilgileri paylaştı

MSB'den 'Mehmetçiğe selam' için teşekkür klibi

MSB'den 'Mehmetçiğe selam' için teşekkür klibi

Taşınırlarsa unvanlarından vazgeçecekler

Taşınırlarsa unvanlarından vazgeçecekler

Gezginler belirledi! Dünyanın en güzel 50 şehri

Gezginler belirledi! Dünyanın en güzel 50 şehri

Hijyen takıntısı olanlar dikkat! Ciddi sonuçları olabilir

Hijyen takıntısı olanlar dikkat! Ciddi sonuçları olabilir
 

POPÜLER HABERLER

TFF Başkanı Özdemir Vali Yerlikaya´ya Merih Demiral´ın 3 numaralı formasını hediye etti

TFF Başkanı Özdemir Vali Yerlikaya´ya Merih Demiral´ın 3 numaralı formasını hediye etti

ATM'den para çekerken dikkat!

ATM'den para çekerken dikkat!

İşte NBA'in en çok kazanan basketbolcuları

İşte NBA'in en çok kazanan basketbolcuları

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA