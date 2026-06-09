Juventus'tan Sörloth için resmi teklif!

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth için transfer iddiaları gündeme geldi.

Atletico Madrid'de bulduğu fırsatları iyi değerlendiren ancak takım içerisinde daha önemli bir rol üstlenmek isteyen Norveçli golcüye, Serie A devi Juventus talip oldu.

22 MİLYON EURO YETMEDİ

AS'ta yer alan habere göre; Juventus, 30 yaşındaki futbolcu için Atletico Madrid'e 22 milyon euroluk resmi teklif sundu. Ancak İspanyol ekibi, Sörloth'un bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirlediği için bu teklifi geri çevirdi.

Tarafların şu an için anlaşmadan uzak olduğu belirtilirken, Juventus'un transfer için girişimlerini sürdürmesinin beklendiği aktarıldı.

MILAN DA DEVREDE

Haberde ayrıca Norveçli santrfora Milan'ın da ilgi gösterdiği ifade edildi.

Öte yandan Atletico Madrid ile Juventus arasında Nico Gonzalez konusunda da temasların sürdüğü ancak bu görüşmelerin Sörloth transferinden bağımsız olarak ilerlediği kaydedildi. Kırmızı-beyazlıların Arjantinli futbolcuyu kadrosuna katma planını sürdürdüğü belirtildi.

Atletico Madrid ve Juventus'un transfer piyasasında birden fazla konuda görüşme halinde olduğu, iki kulüp arasındaki temasların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öne sürüldü.

PERFORMANSI

Atletico Madrid ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Alexander Sörloth, geride kalan sezonda La Liga'da çıktığı 35 maçta 13 gol kaydetti. Norveçli futbolcu bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de görev aldı.