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Spor

Juventus'tan sürpriz Vlahovic kararı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, golcü oyuncu Dusan Vlahovic ile yollarını ayırabilir.

11 Nisan 2023 Salı 16:11 - Güncelleme:
Juventus'tan sürpriz Vlahovic kararı
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Juventus, sezon sonunda golcü oyuncusu Dusan Vlahovic'le yollarını ayırabilir.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olan Dusan Vlahovic, beklentilerinin uzağında kalırken İtalyan kulübünün Sırp oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Chelsea ve Bayern Münih'in, Dusan Vlahovic'i yakından takip ettiği öne sürüldü.

Serie A'da Lazio ile oynanan maçın 63. dakikasında oyundan çıkan Vlahovic'in, sakatlığı nedeniyle bugün takımdan ayrı çalışacağı belirtildi.

Golcü oyuncunun Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon ile perşembe günü oynanacak çeyrek final ilk maçında sahada olması beklenmiyor.

Dusan Vlahovic, Juventus formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 11 gol atıp 4 asistlik katkı sağladı.

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