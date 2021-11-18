Juventus'un dev pişmanlığı! Merih Demiral...

Star.com.tr 18 Kasım 2021 Perşembe 15:40 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 15:40

Merih Demiral, kiralık olarak forma giydiği Atalanta takımında gösterdiği performansla İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya kiralanan milli stoper, form durumuyla futbol otoritelerinin beğenisini kazanırken, bu sezon defans hattında sıkıntılar yaşayan siyah beyazlı kulüp ise Merih'i kadrosunda tutmaması nedeniyle eleştiriliyor.

Star.com.tr'nin haberine göre; bir dönem Mircea Lucescu'nun yardımcısı olarak Galatasaray, Beşiktaş ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda çalışan ve şu anda Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srna'nın asistanlığını yapan Carlo Nicolini de Merih Demiral'ın performansını överken, Juventus'un 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını eleştirenlerden birisi.

"MERİH DEMİRAL'IN GÖNDERİLMESİ JUVENTUS ADINA DEV BİR PİŞMANLIK"

İtalyan basınına konuşan Nicolini, "Merih Demiral'ın performansını ve sürekliliğini nasıl buluyorsunuz? Juventus açısından bir pişmanlık olarak tanımlanabilir mi?" sorusuna "Bence Juventus adına dev bir pişmanlık! Defanstaki iki veteran futbolcu Bonucci ve Chiellini'nin yaşları göz önüne alındığında bu kararın hangi gerekçeyle verildiği net değil" cevabını vererek Torino temsilcisinin yöneticilerini eleştirdi.

JUVENTUS 12 MAÇTA 15 GOL YEDİ

Juventus'un stoperlerinden Leonardo Bonucci 34, kaptan Giorgio Chiellini ise 37 yaşında. Serie A'da 18 puanla sekizinci sırada yer alan siyah beyazlılar, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 15 gol yedi.

SATIN ALMA OPSİYONU 25 MİLYON EURO

Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ise 22 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Merih bu sezon 8'i lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 12 resmi maçta forma giydi ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Juventus ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki futbolcunun, Atalanta ile 30 Haziran 2022'ye kadar kiralık anlaşması bulunuyor. Merih'in satın alma opsiyonu ise 25 milyon euro.