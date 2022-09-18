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Spor

Juventus'un galibiyet hasreti büyüyor

Juventus, İtalya Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Monza'ya 1-0 mağlup olarak 10 puanda kaldı.

18 Eylül 2022 Pazar 18:16 - Güncelleme:
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İtalya Serie A'nın 7. haftasında AC Monza ile Juventus karşı karşıya geldi. Brianteo'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Monza, 1-0'lık skorla kazandı.

Juventus, 40. dakikada Angel Di Maria'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Monza, 74. dakikada Christian Gytkjaer'in attığı golle kazandı.

Eylül ayında oynadığı 2 Şampiyonlar Ligi maçında 2 mağlubiyet, 3 Serie A maçında ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Juventus, 10 puanda kaldı.

Monza ise ligin 7. haftasında ilk kez kazanarak 4 puana yükseldi.

Juventus, gelecek hafta sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Monza ise Sampdoria ile karşılaşacak.

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