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Juventus'un gözü Vedat Muriqi'de

Çizme basını, Teknik Direktör Sarri’nin Kosovalı starı kadrosunda görmek istediğini yazarken, İtalyan takımının scoutları, Antalyaspor maçına gelerek Muriç için rapor tutacak.

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STAR

FENERBAHÇELİ Vedat Muriç kısa sürede Avrupa’nın önemli takımlarının dikkatini çekerken, İtalyan basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında Çaykur Rizespor’dan 3.5 milyon euroya transfer edilen Kosovalı oyuncu, henüz ligde 6 hafta geride kalmasına rağmen 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koyarken, performansını Milli Takım’da da devam ettirdi.

M.UNİTED DA TAKİPTEYDİ

Çizme basını, daha önce ismi Manchester United başta olmak üzere birçok kulüp için geçen Sarı-Lacivertli golcüyü Juventus’un da istediğni ileri sürdü. İtalyan ekibinin Mario Mandzukic ile yolları ayırmanın planlarını yaptığı, Teknik Direktör Sarri’nin de Hırvat golcüden doğacak boşluğu Muriç ile doldurmayı planladığı ifade edildi. Sarri, yönetimden golcü oyuncunun alınması talebinde bulundu.

15 MİLYON EUROYA ÇIKACAK

Gazetelerde yer alan haberlenrde İtalyan temsilcisinin scoutlarının Antalyaspor ile oynanacak maçta Kosovalı golcüyü yeniden izleyeceği ve yönetime ve Sarri’ye geniş bir rapor sunacağı iddialar arasında yer alıyor. Juve’nin bu transfer için 10-15 milyon euro civarında bir bütçe ayıracağı öğrenilirken, Kanarya’nın ise 20 milyon eurodan aşağı inmeyi düşünmediği belirtiliyor. Muriç’in 2023’e kadar sözleşmesi var.

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