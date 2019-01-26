Juventus'un gündemindeki Martin Skrtel, siyah-beyazlı ekibe sıcak bakıyor

Mehdi Benatia’yı Katar kulüplerinden Al Duhail’e 10 milyon euro’ya göndermeye hazırlanan Juventus, defans hattındaki boşluğu Skrtel ile doldurmak isterken, Slovak stopere Parma’nın da talip olduğu öğrenildi.

Skrtel Fenerbahçe’den yıllık 4 milyon euro alıyor

Ligde hedefsiz olan ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarının dışında kalmayı göze alan Fenerbahçe’den ayrılmayı kafasına koyan Skrtel’in Juventus’a gitmek istediği belirtilirken, 34 yaşındaki oyuncu için Parma’nın daha hızlı davrandığı ve 3 milyon euro’luk resmi bir teklifle sarı lacivertli kulübün kapısını çaldığı ifade edildi. Daha önce Trabzonspor’dan Kucka’yı transfer eden Parma’nın UEFA Avrupa Ligi için takviyelere devam edeceği öğrenilirken Skrtel’in de planlarının arasında olduğu anlaşıldı.

Oyuncunun menajerliğini üstlenen Özkan Doğan Skrtel’e gelen teklifleri doğrularken transferde son sözün Fenerbahçe’de olduğunu sözlerine ekledi.

(Akşam)