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Spor

Juventus'un iki yıldızı koronayı yendi

Juventus, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin koronavirüsü yendiğini duyurdu.

15 Nisan 2020 Çarşamba 15:36 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 16:17
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İtalyan ekibi Juventus, futbolculardan Daniele Rugani ve Blaise Matuidi’nin son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

Dünyayı saran korona virüs salgını futbol dünyasına da bulaşmıştı. İtalyan ekibi Juventus’ta da futbolculardan Daniele Rugani ve Blaise Matuidi virüse yakalanmıştı. Juventus’un resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Rugani ve Matuidi’nin son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan bir diğer oyuncu ise Arjantinli yıldız Paulo Dybala olmuştu.

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