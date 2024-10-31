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Spor

Juventus'un Kenan Yıldız planı belli oldu

Juventus'un teknik direktörü Thiago Motta, Parma maçının ardından milli yıldız Kenan Yıldız için yeni planını açıkladı.

31 Ekim 2024 Perşembe 15:37 - Güncelleme:
Juventus'un Kenan Yıldız planı belli oldu
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İtalya Serie A'da Juventus, sahasında ağırladığı Parma ile 2-2 berabere kaldı.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Thiago Motta, hafta sonunda Inter karşısında yedek bıraktığı ve sonradan oyuna dahil ettiği milli futbolcu Kenan Yıldız için Parma maçında yine aynı senaryoyu uyguladı.

Parma maçının ardından 19 yaşındaki futbolcuyla ilgili konuşan Motta, "Weah, San Siro'da ve Parma karşısında iyi iş çıkardı ve gol attı. Kenan'ı Parma maçındaki gibi durumlarda rakibi açmak için uygun görüyorum. Kenan, takıma kalite katıyor, son pas ya da şutla aksiyonu sonlandırma özgürlüğüne sahip." ifadelerini kullandı.

KENAN İÇİN YENİ PLAN

İtalyan basını, Motta'nın bu açıklamasını, 42 yaşındaki teknik adamın Kenan'ı artık yedek güç olarak kullanma planı olduğu şeklinde yorumladı.

Juventus'ta bu sezon 13 maçta süre bulan 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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