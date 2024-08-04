Juventus'un yeni kadro planlaması belli oldu

Geçen sezonu Serie A'da 3. olarak tamamlayan Juventus kadrosunda yapılanmaya gidiyor.
Yeni sezon planlaması doğrultusunda Douglas Luiz, Khéphren Thuram, Juan Cabal gibi isimlerle anlaşan Juventus kadrosunu revize edecek.
Juventus'un 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Thiago Motta, yeni kadro planlaması hakkında "bunun mümkün olan en iyi karar olduğuna inanıyoruz" dedi.
Juventus'da yeni sezon için kadroda düşünülmeyen oyuncular şu şekilde :
Federico Chiesa
Wojciech Szczesny
Weston McKennie
Mattia De Sciglio
Arthur Melo
Filip Kostic
Daniele Rugani
Hans Nicolussi-Caviglia