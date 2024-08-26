Juventus'un yeni transferi Nico Gonzalez

Serie A'ya 3-0'lık Como galibiyetiyle başlayan Juventus, bir transferi daha resmen duyurdu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada Fiorentina'dan 26 yaşındaki sağ kanat Nico Gonzalez'le sözleşme imzalandığı belirtildi.

Juventus'un açıklamasında Gonzalez'in satın alma opisyonuyla kiralandığı ifade edildi. Gonzelez için Juventus'un bu Transfer döneminde 8 milyon kiralama bedeli ödeyeceği ve opsiyonun kullanılması durumunda 25 milyon euro daha ödeme yapılacağı kaydedildi.

Teknik direktörlük görevine Thiago Motta'yı getiren Juventus, daha önce Douglas Luiz, Khephren Thuram, Juan Cabral, Michele Di Gregorio ve Pierre Kalulu transferlerii açıklamıştı.

Serie A'nın 2. haftasında Juventus, bu akşam Verona'ya konuk olacak.