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Juventus'un yıldızı Douglas Costa trafik kazası geçirdi!

Juventus'un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, bu sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken 28 yaşındaki futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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Juventus'un yıldız isimlerinden Douglas Costa, trafik kazası geçirdi. Torino-Milano karayolunda lüks cipiyle seyir halindeyken bir taksiye arkadan çarpan Brezilyalı futbolcunun kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğu belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan diğer araç sahibi ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Costa'nın 10 gün sahalardan uzak kalacağı ifade edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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