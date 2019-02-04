Juventus'un yıldızı Douglas Costa trafik kazası geçirdi!

Juventus'un yıldız isimlerinden Douglas Costa, trafik kazası geçirdi. Torino-Milano karayolunda lüks cipiyle seyir halindeyken bir taksiye arkadan çarpan Brezilyalı futbolcunun kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğu belirtildi. Hayati tehlikesi bulunmayan diğer araç sahibi ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Costa'nın 10 gün sahalardan uzak kalacağı ifade edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.