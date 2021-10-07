Kaan Ayhan Beşiktaş yolunda

Sabah 7 Ekim 2021 Perşembe 08:53 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 08:53

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve sezona iddialı bir giriş yapan Beşiktaş, devre arası için ise planlarını şimdiden belirliyor. Ocak döneminde takıma takviye yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda ilk hedef Kaan Ayhan olacak. Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, milli stoperin menajeri ile temasa geçti.

KAAN AYHAN KARARINI VERDİ

Sassuolo'da yedek kalan Kaan Ayhan'ın da Beşiktaş'a gelmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada "Kaan Ayhan'ın kapısını çalacağız bıkmadan usanmadan. Bunu dedik diye başkaları da çalmak ister. Oyuncu istiyor, biz istiyoruz. Kumaşı iyi de bir futbolcu, inşallah olur." ifadelerini kullandı.