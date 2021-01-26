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Spor

Kaan Ayhan'dan canlı yayında Galatasaray sorusuna flaş cevap

İtalya Serie A'da Sassuolo takımında forma giyen mili futbolcu Kaan Ayhan, Twitch canlı yayınında transfer hakkında konuştu.

26 Ocak 2021 Salı 00:59 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 00:59
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Milli futbolcu, kendisine gelen 'Bugün de Galatasaray'a transfer oldun' şeklindeki yorumuna 'Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor.' diye cevap verdi.

'GELİP İTALYA'DAN ALMANIZ LAZIM'

Kaan Ayhan, ayrıca 'Öyle yayından değil, gelip İtalya'dan almanız lazım.' sözlerini kullandı.

Sezon başında da Kaan Ayhan'ın ismi Galatasaray ile anılmış fakat genç savunma oyuncusu 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olmuştu. Kaan Ayhan, İtalya'da bu sezon 15 maça çıkmıştı.

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