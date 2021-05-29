Kaan Ayhan'dan ''üçlü savunma'' yorumu

DHA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:42 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:42

Milli futbolcu Kaan Ayhan, "İtalya biraz daha taktiğe yönelik oynayan, belki daha tecrübeli bir takıma sahip. Biz de son maçlarda Hollanda, Fransa gibi büyük ülkelerle başarılı mücadele ettik. Bunu tekrarlamak isteriz. Şansımız olduğunu düşünüyorum. İsviçre, Galler zor maçlar. 3 maçtan da başarılı şekilde çıkmak istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nda EURO 2020 hazırlıkları devam ediyor. Milli futbolcu Kaan Ayhan, millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Otel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli takım kariyeri ve Avrupa Şampiyonası hedefleri hakkında konuşan Kaan Ayhan, "Özellikle milli takım kariyerinde kendimi çok şanslı hissediyorum. Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Ülke olarak çok çaba gösterdik. Her maça birlik olarak çıktık. Elemelerde, geride uzun bir yol bıraktık. Şimdi önümüzde de uzun yol var. Hepimizin de emeği geçti. Daha da güzel günler görmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜÇLÜ SAVUNMAYA ALIŞIK OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Gazetecilerin Azerbaycan maçındaki üçlü savunma sistemine yönelik yönelttiği soruya Kaan Ayhan, "Taktik anlamda çok zorlanmadık. Çağlar, ben, üçlü savunmaya alışık olduğumuzu düşünüyorum. Maç esnasında yeni arkadaşlarla ilk defa çıkmaktan dolayı böyle sorunlar yaşandığını düşünüyorum. İyi başlamadık ama maç esnasında değiştirdik. Maçı değiştirme gibi durum var. Bu özelliğimizi turnuvada da görürüz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu

"ÇOK DENGELİ GRUBA DENK GELDİK"

Avrupa Şampiyonası'nda gruptaki rakipleri değerlendiren Kaan Ayhan, takımların birbiriyle dengeli güçte olduğunu ve herkesin birbirini yenebileceğinin altını çizdi. İlk maçta karşılaşacakları İtalya'dan 3-4 futbolcuyu tanıdığını anlatan Kaan Ayhan, "Sadece İtalya ya da biz değil, herkesin herkesi yeneceği çok dengeli bir gruba denk geldik. İtalya biraz daha taktiğe yönelik oynayan, belki daha tecrübeli bir takıma sahip. Biz de son maçlarda Hollanda, Fransa maçlarında büyük ülkelerle başarılı mücadele ettik. Bunu tekrarlamak isteriz. Şansımız olduğunu düşünüyorum. İsviçre, Galler zor maçlar. 3 maçta da başarılı şekilde çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"KİMİN GOL ATTIĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

Gazetecilerin milli takımda defans oynamasına rağmen attığı gollere galibiyetlere yaptığı destek olduğunu sorması üzerine ise Kaan Ayhan, şunları söyledi:

"Takım arkadaşlarım güzel orta yapıyor. Şanslıyım. Milli takım kariyerime baktığımda çok şanslı hissediyorum. Azerbaycan maçında topun önüme düşmesi yetenekten çok şanstı. Ben defans oyuncusu olduğum için ilk görevim gol yememek ama gollerimle takıma katkı sağlamak istiyorum. Kimin gol attığı önemli değil. Yeter ki takıma katkısı olsun. Arkadaşlar şakasını çok yapıyor ama çalıştığım bir şey değil. İnşallah 4 golle kalmaz devamını da getirmek istiyorum."

"KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKMAK NASİP OLDU"

Azerbaycan maçına kaptan olarak çıkması hakkında ise Kaan Ayhan, "Çok özel duygu. Büyük bir turnuvada milli takım forması terletmek ayrı bir duygu. Kaptan olarak sahaya çıkmak nasip oldu. İlk milli maça çıkan arkadaşlara yardım etmeye çalıştım. Kaptanlık bandı Burak ağabeye ait ama benim için özel gündü. Milli takım kariyerimde önemli bir adım attığımı düşünüyorum" diye konuştu.