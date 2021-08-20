Kaan Ayhan'ın babası Beşiktaş'ı açıkladı

20 Ağustos 2021 Cuma 17:14 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 17:15

Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın, Beşiktaş'a transferinde son dakika gelişmesi... İtalyan basınında çıkan haberlere göre; 26 yaşındaki stoper, Sassuolo'ya veda edebilir. Beşiktaş'ın Kaan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için İtalyan kulübüyle anlaşma aşamasına geldiği ve transferin olumlu sonuçlanmak üzere olduğu ileri sürüldü.

KAAN AYHAN'IN BABASINDAN BEŞİKTAŞ'A ONAY

Bu arada Kaan Ayhan'ın babası Erol Ayhan da oğlunun Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan baba Ayhan "Sassuolo ile anlaşılırsa Kaan, Beşiktaş forması giyer" dedi.