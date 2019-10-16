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STADE de France’ta Horozlar’ın umutlarını bitiren Kaan Ayhan, Türkiye’deki maçta da kader isimlerinden birisi olmuştu. Konya’daki mücadelenin 30. dakikasında kafa ile Türkiye’yi 1-0 öne geçiren Kaan, bu kez de yine kafa vuruşuyla skoru 1-1’e getiren isim oldu. Fransa elemelerde iki kez kafa golüne teslim olurken, ikisini de atan isim Kaan Ayhan’dı...