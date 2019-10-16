Kaan Ayhan'ın 'kafası' Fransızlara yetti
STADE de France’ta Horozlar’ın umutlarını bitiren Kaan Ayhan, Türkiye’deki maçta da kader isimlerinden birisi olmuştu.
STAR
STADE de France’ta Horozlar’ın umutlarını bitiren Kaan Ayhan, Türkiye’deki maçta da kader isimlerinden birisi olmuştu. Konya’daki mücadelenin 30. dakikasında kafa ile Türkiye’yi 1-0 öne geçiren Kaan, bu kez de yine kafa vuruşuyla skoru 1-1’e getiren isim oldu. Fransa elemelerde iki kez kafa golüne teslim olurken, ikisini de atan isim Kaan Ayhan’dı...
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