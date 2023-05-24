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Spor

Kaan Gürbüz: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

CEV Avrupa Altın Ligi'nin hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda pasör çaprazı Kaan Gürbüz, 'İlk maçımızdan galibiyetle ayrılarak hem milli takım sezonuna hem de Avrupa Altın Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz' dedi.

IHA24 Mayıs 2023 Çarşamba 15:24 - Güncelleme:
Kaan Gürbüz: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz
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CEV Avrupa Altın Ligi'nin hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda pasör Kaan Gürbüz, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesine değerlendirmelerde bulundu. Gürbüz, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Yarın da Avrupa Altın Ligi'nde ilk maçımızı oynamak için Danimarka'ya hareket edeceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladık. İlk maçımızdan galibiyetle ayrılarak hem milli takım sezonuna hem de Avrupa Altın Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, grup aşamasında Danimarka, Romanya ve Portekiz ile mücadele edecek. Milliler, Türkiye'deki karşılaşmalarını Konya ve Ankara'da oynayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'ndeki ilk maçında 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.

  • Kaan Gürbüz
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  • A Milli Erkek Voleybol Takımı

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