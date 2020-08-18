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Spor

Kaan Kanak, Erzurumspor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı

Alanyaspor ile yollarını ayıran Kaan Kanak, Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer oldu.

IHA18 Ağustos 2020 Salı 09:36 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 09:36
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BB Erzurumspor, son olarak Alanyaspor’da forma giyen sol bek Kaan Kanak’ı bedelsiz olarak kadrosuna dahil etti.

Bu sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Arturo Mina’dan sonra ikinci transferini de açıkladı. Erzurum ekibi, son olarak Alanyaspor’da oynayan 29 yaşındaki sol bek Kaan Kanak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Hüseyin Üneş, "Süper Lig yeni sezonu kadro yapılanmamızda ikinci transferimiz Kaan Kanak oldu. takımımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Taraftarımızın sabırsızlığının farkındayım. En kısa sürede diğer transferlerimizi de bitirip kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Kaan Kanak hafta sonu yeni takımının kampına katılacak.

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