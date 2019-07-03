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Kabore Kartal oluyor

Siyah-Beyazlılar, Krasnodar’la sözleşmesi biten 31 yaşındaki ön liberoya yaptığı 1.1 milyon euro teklifi 1.4 milyon euroya çıkardı. Yönetim, Avrupa’dan da talipleri olan Kabore’yi iknaya çalışıyor.

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SÜPER Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hazıyla devam ediyor. A Milli Takım’a giden Şenol Güneş’in yerine teknik direktörlüğe Abdullah Avcı’yı getiren Siyah-Beyazlılar, şu ana kadar sadece sözleşmesindeki 6.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak Adem Ljajic’i kadrosuna kattı.

ÜCRETİNE 300 BİN EURO ZAM

Avcı’nın raporu doğrultusunda kadrosuna takviye arayışlarını sürdüren Kartal, daha önce bir kez temasa geçip yıllık 1.1 milyon euro teklif ettiği Charles Kabore için yeniden harekete geçme kararı aldı. Yönetim, Rus ekibi Krasnodar’la sözleşmesi sona eren, İspanya ve İtalyan kulüplerinin de radarında olan 31 yaşındaki Fransız asıllı Burkina Faso’lu ön liberoyu senelik 1.4 milyon euroya iknaya çalışıyor.

AZUBUİKE VE HOLTBY LİSTEDE

Beşiktaş, Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Azubuike için temaslarda bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, Kabore transferini sonuçlandıramazsa 22 yaşındaki Nijeryalı ön liberoyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. Azubuike’nin de Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı kaydedildi. Bu arada Alman basını, Hamburg’da oynayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Lewis Holtby ile ilgilendiğini yazdı.

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