Kabore’den olumsuz cevap

BEŞİKTAŞ, Krasnador forması giyen Burkina Faso’lu oyuncu Charles Kabore için teklif yaptı. Kabore’nin ülkesinin basınında yer alan haberde; Siyah-Beyazlılar’ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek istediği ancak Krasnador’un bu teklifi reddettiği yazıldı. Rus ekibi devre arası için olumsuz yanıt verirken, “Sezon sonunda gelirseniz olabilir” cevabı verdi.