Kabore’den olumsuz cevap
BEŞİKTAŞ, Krasnador forması giyen Burkina Faso’lu oyuncu Charles Kabore için teklif yaptı.
BEŞİKTAŞ, Krasnador forması giyen Burkina Faso’lu oyuncu Charles Kabore için teklif yaptı. Kabore’nin ülkesinin basınında yer alan haberde; Siyah-Beyazlılar’ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek istediği ancak Krasnador’un bu teklifi reddettiği yazıldı. Rus ekibi devre arası için olumsuz yanıt verirken, “Sezon sonunda gelirseniz olabilir” cevabı verdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.