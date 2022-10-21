Kabus gibi! Dele Alli'nin dünyası başına yıkıldı

Beşiktaş'ta büyük Dele Alli hayal kırıklığı yaşanıyor. Yaz aylarında siyah-beyazlılara transferiyle büyük yankı uyandıran Dele Alli, beklentilerin altında kaldı. İngiliz oyuncunun Hatayspor maçında yedek kulübesine çekileceği öğrenildi.

DELE ALLI TRANSFERİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yazın en büyük transferlerinden birine de Beşiktaş imza atmıştı. Siyah-beyazlılar Everton'da forma giyen yıldız oyuncu Dele Alli'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Bu transfer hem yurt içinde hem yurt dışında büyük yankı uyandırmıştı.

DELE ALLI, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Bu sezon Beşiktaş'ta 5 resmi maçın 5'ine de ilk 11'de başlayan Dele Alli, toplam 358 dakika süre aldı. Ancak İngiliz yıldız, bu karşılaşmalardaki performansıyla beklentilerin altında kaldı ve taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLECEK

Dele Alli için Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael kararını verdi. Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Hatayspor maçında ilk 11'de Gedson Fernandes'e yer vermeyi planlayan Ismael'in Dele Alli'yi yedek kulübesine çekeceği öğrenildi.