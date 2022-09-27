İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2022 Salı / 2 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4973
  • EURO
    17,759
  • ALTIN
    969.998
  • BIST100
    3265.64
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kabus gibi! Haris Seferovic'e bir darbe de İsviçre'den
Spor

Kabus gibi! Haris Seferovic'e bir darbe de İsviçre'den

Haris Seferovic'in yüzü İsviçre'de de gülmüyor. Haris Seferovic, İsviçre'nin deplasmanda İspanya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve yalnızca 3 dakika forma giydi. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Eylül 2022 Salı 18:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray'da yedek kalan Haris Seferovic'in kaderi İsviçre'de de değişmedi. İsviçre'nin deplasmanda İspanya ile karşılaştığı maça yedek kulübesinde başlayan Haris Seferovic, karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil oldu.

HARIS SEFEROVIC, GALATASARAY'DA YEDEK KALMIŞTI

Yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralanana Haris Seferovic, Galatasaray'da ilk maçlarda ilk 11'de yer almış ancak beklentilerin altında kalmıştı. Mauro Icardi'nin takıma katılması ve Bafetimbi Gomis'in de formda olması nedeniyle Haris Seferovic, sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde kaldı.

İSVİÇRE'DE DE YEDEK KALDI

Haris Seferovic'in kaderi İsviçre Milli Takımı'nda da değişmedi. Teknik direktör Murat Yakın'ın yönetimindeki İsviçre'nin Uluslar Ligi'nde deplasmanda İspanya'yı konuk ettiği maçta Haris Seferovic, yedekler arasında yer aldı. İlk 11'de Jeremy Mbolo başlarken, Seferovic ise yedek kulübesinde kaldı.

HARIS SEFEROVIC, SADECE 3 DAKİKA SÜRE ALDI

İsviçre'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta 87. dakikada oyuna dahil olan Haris Seferovic, yalnızca 3 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki golcü, aldığı sürede skora bir etkide bulunamadı. Seferovic'in Milli Takım'da önümüzdeki maçlarda da ilk 11'de şans bulması zor gözüküyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.