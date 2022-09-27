Kabus gibi! Haris Seferovic'e bir darbe de İsviçre'den

Galatasaray'da yedek kalan Haris Seferovic'in kaderi İsviçre'de de değişmedi. İsviçre'nin deplasmanda İspanya ile karşılaştığı maça yedek kulübesinde başlayan Haris Seferovic, karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil oldu.

HARIS SEFEROVIC, GALATASARAY'DA YEDEK KALMIŞTI

Yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralanana Haris Seferovic, Galatasaray'da ilk maçlarda ilk 11'de yer almış ancak beklentilerin altında kalmıştı. Mauro Icardi'nin takıma katılması ve Bafetimbi Gomis'in de formda olması nedeniyle Haris Seferovic, sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde kaldı.

İSVİÇRE'DE DE YEDEK KALDI

Haris Seferovic'in kaderi İsviçre Milli Takımı'nda da değişmedi. Teknik direktör Murat Yakın'ın yönetimindeki İsviçre'nin Uluslar Ligi'nde deplasmanda İspanya'yı konuk ettiği maçta Haris Seferovic, yedekler arasında yer aldı. İlk 11'de Jeremy Mbolo başlarken, Seferovic ise yedek kulübesinde kaldı.

HARIS SEFEROVIC, SADECE 3 DAKİKA SÜRE ALDI

İsviçre'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta 87. dakikada oyuna dahil olan Haris Seferovic, yalnızca 3 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki golcü, aldığı sürede skora bir etkide bulunamadı. Seferovic'in Milli Takım'da önümüzdeki maçlarda da ilk 11'de şans bulması zor gözüküyor.