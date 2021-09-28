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Spor

Kabus gibi! Ozan Kabak'a kötü haber: Üçüncü kez karşı karşıya...

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın Norwich City ile Premier Lig macerası gittikçe kötüye gidiyor. Ligde oynanan 6 maçta 0 çeken İngiliz ekip ligin dibine demir attı. Ozan Kabak kariyerinde üçüncü kez küme düşme tehlikesi yaşarken Norwich City Premier Lig'e veda ederken milli yıldızın 10 milyon avro olan satın alma opsiyonu da devre dışı kalacak.

Star.com.tr28 Eylül 2021 Salı 22:37 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 22:37
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Bu sezon transferin son günlerinde Norwich City'ye transfer olan Ozan Kabak için Premier Lig macerası bu sezon kötü başladı. Sezon böyle devam ederse, Ozan Kabak kariyerindeki üçüncü düşüşü yaşayacak. Stuttgart ve Schalke 04 ile küme düştükten sonra, şimdi kariyerindeki üçüncü küme düşme tehdidini Norwich City'de yaşan milli futbolcunun takımının Premier Lig'de henüz puanı bulunmuyor.

OZAN KABAK PENALTI YAPTIRDI

Premier Lig'in 6. haftasında Everton ile karşılaşan Norwich City'de Ozan Kabak maçın 69. dakikasında penaltı yaptırdı. Norwich, Everton'a 2-0 mağlup oldu. Milli futbolcu bu pozisyonun ardından oyundan alınırken Ozan Kabak'ın takımı Norwich Premier Lig'de puanı bulunmayan tek takım.

OZAN KABAK'TAN SCHALKE'YE KÖTÜ HABER

Ozan Kabak'ın kulübü Norvich City küme düşerse Schalke 04 için kötü olacak. Mali kriz geçiren Alman kulübü için 10 milyon avro civarında olması gereken satın alma taahhüdü devreye girmeyecek.

Norwich'in Alman teknik direktörü Daniel Farke, yenilenen hayal kırıklığının ardından "Masalarda dans etmiyoruz ama beyaz bayrağı da kaldırmıyoruz." dedi.

Star.com.tr

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