Star.com.tr 28 Eylül 2021 Salı 22:37 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 22:37

Bu sezon transferin son günlerinde Norwich City'ye transfer olan Ozan Kabak için Premier Lig macerası bu sezon kötü başladı. Sezon böyle devam ederse, Ozan Kabak kariyerindeki üçüncü düşüşü yaşayacak. Stuttgart ve Schalke 04 ile küme düştükten sonra, şimdi kariyerindeki üçüncü küme düşme tehdidini Norwich City'de yaşan milli futbolcunun takımının Premier Lig'de henüz puanı bulunmuyor.

OZAN KABAK PENALTI YAPTIRDI



Premier Lig'in 6. haftasında Everton ile karşılaşan Norwich City'de Ozan Kabak maçın 69. dakikasında penaltı yaptırdı. Norwich, Everton'a 2-0 mağlup oldu. Milli futbolcu bu pozisyonun ardından oyundan alınırken Ozan Kabak'ın takımı Norwich Premier Lig'de puanı bulunmayan tek takım.

OZAN KABAK'TAN SCHALKE'YE KÖTÜ HABER



Ozan Kabak'ın kulübü Norvich City küme düşerse Schalke 04 için kötü olacak. Mali kriz geçiren Alman kulübü için 10 milyon avro civarında olması gereken satın alma taahhüdü devreye girmeyecek.

Norwich'in Alman teknik direktörü Daniel Farke, yenilenen hayal kırıklığının ardından "Masalarda dans etmiyoruz ama beyaz bayrağı da kaldırmıyoruz." dedi.