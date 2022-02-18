Kabus gibi! Yusuf Yazıcı'nın hayalleri yıkıldı

star.com.tr 18 Şubat 2022 Cuma 23:44 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 23:44

Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den devre arasında CSKA Moskova'ya kiralık olarak gitmişti. Rus ekibinde iyi bir başlangıç yapan Yusuf Yazıcı, sakatlandı. Lille'de sakatlığı yüzünden formayı kaybeden 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu Moskova'da da kötü günler bekliyor.

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YUSUF YAZICI'NIN TALİHSİZLİĞİ

CSKA Moskova'da çıktığı hazırlık maçlarında sergilediği başarılı performansla beğeni toplayan Yusuf Yazıcı, Rus ekibinde sakatlandı. Talihsiz futbolcu tam lig maçlarının başlayacağı dönemde takımdan uzak alacak. Mili yıldız Rus ekibiyle başarılı bir hazırlık kampı geçirmişti.

LİLLE'DE DE AĞIR SAKATLIK YAŞAMIŞTI



Fransız ekibi Lille'de forma giydiği dönemde ağır sakatlık geçiren Yusuf uzun süre sahalara çıkamamıştı. Sakatlıkların ardından form tutmada da zorluk yaşayan genç yıldız son olarak Lille'den ayrılmış ve Rusya ekibi CSKA Moskova'nın yolunu tutmuştu. Orta saha oyuncusu tekrardan sakatlanarak talihsiz bir döneme yeniden girdi.

RUSYA HİKAYESİ GÜZEL BAŞLAMIŞTI

Yusuf Yazıcı, Moskova ekibinde 3 hazırlık karşılaşmasında forma şansı buldu. Yazıcı bu maçlarda 2 asistle takımına katkıda bulunarak başarılı bir performansla Rusya'daki kariyerine başlamıştı.