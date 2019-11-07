Kabus tarih: 6 Kasım!

Galatasaray, bundan tam 17 yıl önce yine bir 6 Kasım tarihinde ezeli rakibi Fenerbahçe’ye 6- 0 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmanın yıldönümünde Aslan bu kez Real Madrid’e aynı skorla teslim oldu. Şampiyonlar Ligi’nde daha önce Bayern Münih’e 6-0 yenilen Cim-Bom, aynı farkı ikinci kez yaşadı. Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez bir maçın ilk 7 dakikasında iki farklı, ilk 13 dakikasında da üç farklı skorla geriye düştü. 25 Ekim 2000’deki Monaco maçından bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ilk yarısında dört gol yedi.