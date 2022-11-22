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Spor

Kadeem Harris: Son haftalarda güzel bir ivme yakaladık

Samsunspor'un başarılı futbolcusu Kadeem Harris, takım olarak son haftalarda çok iyi bir ivme yakaladıklarını ve bu formu Ankara Keçiörengücü maçında da korumak istediklerini söyledi.

AA22 Kasım 2022 Salı 14:48 - Güncelleme:
Kadeem Harris: Son haftalarda güzel bir ivme yakaladık
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un İngiliz futbolcusu Kadeem Harris, takımın son haftalarda istediği sonuçları almaya başladığını söyledi.

Kırmızı-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Harris, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda takım olarak çok iyi olduklarını belirtti.

Takımda güzel bir arkadaşlık olduğunu vurgulayan Harris, "Son haftalarda takım olarak çok iyi işler yapmaya başladık. İstediğimiz sonuçları almaya başladık ve güzel bir ivme yakaladık. Üç puan alamadığımız maçlarda şansız olduğumuzu söyleyebilirim ve inşallah bundan sonra bu şansızlığımızı kırmış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Sakatlıktan tamamen kurtulduğunu ve yüzde yüz hazır olduğunu ifade eden Harris, şunları dile getirdi:

"Son oynamış olduğum maçlarda performansımdan mutluyum. Tabii ki burada en önemli şey, galip gelmek. Ben de takımımın galibiyetine fayda sağladığım için çok mutluyum. Takımın hedefleri doğrultusunda dilerim ki takıma katkı ve fayda sağlayabilirim. Daha önceden bir sakatlığım vardı ve şu anda kendimi yüzde yüz hazır hissediyorum. Umarım bu şekilde de devam eder."

Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçına değinen Harris, "Bizim için çok önemli bir maç olacağını söyleyebilirim. Lig sıralamasında yukarıda olan iki takımın maçı olacak. Bizim için dilerim ki güzel geçer ve istediğimizi alırız." diye konuştu.

Öte yandan Samsun ekibi, 27 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yönetiminde çalışan oyuncular taktik bir çalışma yaptı.

Antrenmana sakatlıkları süren Moryke Fofana, Yusuf Abdioğlu ve Mücahit Albayrak katılmadı.

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