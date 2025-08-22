İSTANBUL 34°C / 24°C
Spor

Kaderi belli oldu! Ezeli rakibe hoş geldin İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe'de istediği süreleri alamayan İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Sarı-lacivertli yönetim de kararını verdi. İşte İrfan Can Kahveci haberinin detayları...

Emre Sarı22 Ağustos 2025 Cuma 18:35
Kaderi belli oldu! Ezeli rakibe hoş geldin İrfan Can Kahveci
Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanırken gidecek isimlerde merak ediliyor. Sarı-lacivertli ekipte bu isimlerden biri de İrfan Can Kahveci olabilir. Aldığı sürelerden rahatsız olan milli futbolcu takımdan ayrılabilir. Fenerbahçe yönetimi de oyuncu için kararını verdi. İrfan Can Kahveci'ye hem yurt dışından hem yurt içinden ilgi var. 30 yaşındaki futbolcu da kararını transfer dönemi bitmeden verecek.

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ DEVREDE

Takımın kaptanlarından olan İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe yönetiminin kararı takımdan tutmaktan yana. Mourinho ise ayrılığa karşı değil. Başarılı oyuncu için ise Trabzonspor ve Beşiktaş devreye girdi. Oyuncu da bu ekiplere sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli yönetimin tavrı ise değişecek gibi gözükmüyor. Yönetim özellikle İrfan Can Kahveci'yi ezeli rakiplerine vermek istemiyor. Transferin durumu yakın zamanda belli olacak. Milli futbolcuya ayrıca İspanya ve Almanya'dan da talipler var.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 14'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1446 dakika sahada kalan 30 yaşındaki milli oyuncu, 3 gol ve 4 asistle skora etki etti.

