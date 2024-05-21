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Spor

Kaderi belli oldu! Sacha Boey'den beklenmedik karar

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, bu sezon beklediği forma süresini alamamıştı. Fransız sağ bek, geleceği ile ilgili kararını verdi.

21 Mayıs 2024 Salı 19:09 - Güncelleme:
Kaderi belli oldu! Sacha Boey'den beklenmedik karar
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Kış transfer döneminde 30 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey geleceği ile ilgili kararını verdi.

KALMAK İSTİYOR

SKY Sports'ta yer alan habere göre bu sezon sakatlıklar nedeniyle istediği forma süresini bulamayan Sacha Boey gelecek sezonda takımda kalmak istiyor.

Haberin detaylarında bu 23 yaşındaki Fransız sağ bekin kendisini kanıtlamak istediği ve çıkan transfer haberlerine kulak asmadığı ve gelecek sezona odaklandığı söylendi.

2 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle 2 maçta 109 dakika süre alan Sacha Boey bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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