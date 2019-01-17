'Kaderimiz 31 Ocak’a bağlı'

BAŞKAN Ali Koç, UEFA’yla yapılan Finansal Fair Play anlaşması kapsamında bu sezon sonunda 30 milyon euro olan zararz limitinin geçen yıl itibarıyla 3 kat fazla geçildiğini belirtirek, “Gözümüzü ne kadar karartacağız, bu UEFA’yla 31 Ocak’ta yapacağımız toplantıda netleşecek” dedi. Koç şöyle devam etti: “Önümüzdeki sezon cezalandırılacaksak o zaman sadece yerel lige bakmak zorundayız. İkinci unsur Oyuncu alsanız bile UEFA listesine yazamamanız. Bu bizi nereye götürecek 31 Ocak’ta belli olacak.” Koç, Fener’i başkan olduğu sürece siyasete sokmayacağını da belirterek, Futbol Federasyonu ile Bankalar Birliği’nin kulüplerin idari ve mali yapılarını güçlendirmek için yaptığı anlaşmayı da desteklediklerini de sözlerine ekledi.