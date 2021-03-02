02 Mart 2021 Salı 22:26 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 22:30

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor deplasmanının oldukça zorlu olduğunu ifade ederek, "Kendi sahasında bir oyun anlayışı olan bir takım. Buradan kolay galibiyet çıkarmak biraz zor. 1-0'lık galibiyet bizim için çok önemliydi. Zor bir deplasmandan puan almak bizim için önemli. Öncelikle oyuncularımı tebrik ederim, iyi mücadele ettiler. İkinci yarı özellikle Gökhan Töre girdikten sonra önemli fırsatlar yakaladık. Skor farklı hale gelebilirdi. Fazla maç oynuyoruz. 3 günde bir maç oynuyoruz kolay değil. Kazanılan 3 puanla yolumuza emin adımlarla gittiğimizi bir kez daha gösterdik. İnşallah oyunlar ve skorlar böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"KADERİMİZİN BELLİ OLACAĞI HAFTA"



Yalçın, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda önemli maçların oynanacağı haftaya gireceklerini hatırlatarak, "Bu haftayı geçebilirsek öteki hafta çok önemli maçlar var. Bizim için belki de ligin en önemli haftası olacak öteki hafta. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bu hafta ligin bizim için en önemli haftası. Belki de kaderimizin belli olacağı hafta. Türkiye Kupası'nda hedefe çıkabileceğimiz, ligde pozisyonumuzun belli olacağı çok değerli bir hafta. Ondan sonra milli maç arasına gireceğiz" dedi.

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI



Aboubakar'ın kenara gelirken gösterdiği tepki sorulunca da genç hoca, "Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Rachid'i geçen bir çıkardım, tepki gösterdi. Oynamak istiyor, çıkmak istemiyor ama bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var. Bireysel olarak oyuncuların keyfi isteklerine göre takım yapamayız, kadro çıkartamayız. Biz takımı, oyunu düşünmek zorundayız. Gidişata göre kim bize fayda sağlayacaksa ona göre yaparız. Başlayan, bitiren bir 11. Rachid başka, Gökhan başka bir oyuncu. Larin başka, N'Koudou başka oyuncu. Bireysel oyunculardan bahsediyorum. Gökhan ve N'Koudou ile karşı kaleye daha hızlı gidebilen bir takım. Gökhan girip son bölümde iyi oynadı. Oyuncular tepkiler veriyor, anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için bir problem teşkil etmez." cevabını verdi.