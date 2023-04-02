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Spor

Kadıköy derbiye hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bu akşam 20.30'da başlayacak. Derbinin oynanacağı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda tüm biletler satıldı.

Fanatik2 Nisan 2023 Pazar 11:54 - Güncelleme:
Kadıköy derbiye hazır!
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Beşiktaş ile bu akşam Kadıköy'de oynanacak dev maçta Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacaklar.

Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı Ülker Stadı'ndaki mücadelede yaklaşık 50 bin sarı-lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ı yenmesi durumunda Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirecek olan Fenerbahçe'de taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek.

Tribünlerde görsel bir şölen hazırlığı içerisinde olan sarı-lacivertlilerin seyircisinin, ilk düdükle birlikte rakibi baskı altına alacak bir atmosfer yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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