Kadıköy derbiye hazır!

Beşiktaş ile bu akşam Kadıköy'de oynanacak dev maçta Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacaklar.

Derbinin tüm biletleri tükendi ve alınan karar gereği konuk ekip seyircisinin alınmayacağı Ülker Stadı'ndaki mücadelede yaklaşık 50 bin sarı-lacivertli futbolseverin, tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ı yenmesi durumunda Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirecek olan Fenerbahçe'de taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verecek.

Tribünlerde görsel bir şölen hazırlığı içerisinde olan sarı-lacivertlilerin seyircisinin, ilk düdükle birlikte rakibi baskı altına alacak bir atmosfer yaratmasına kesin gözüyle bakılıyor.