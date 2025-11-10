9 maç sonra ilk 11 başlayan Fred 2 asist yaptı.

Cezalı duruma düşen Semedo Rize maçında yok.

Tutsi'nin 90+3'teki kafa vuruşu direkten döndü.

Plzen maçında son bölüm harici etkili olamayan Fenerbahçe, dün de Kayseri karşısında başlangıç kısmını iyi oynayamadı. Nesyri'nin yerine başlayan Talisca ise duvar olma konusunda iyiydi. 38'deki duran top organizasyonunda kalite konuştu, Asensio öne geçirdi. Fener golden sonra kendini buldu. Muhteşem geçiş sonucunda Fred, Nene'ye 'al da at' pası verdi. Brezilyalı ilk yılındaki görüntüsünden bir sekans izletti. 2-0'la özgüven yükseldi. Üçüncü gol yine Talisca-Kerem iş birliğiyle geldi, skor yapamadığı için eleştirilen Nene enerjisini konuşturup attı. Sağ kanattan pozisyon verme 'hastalığı' olan Kanarya buradan golü yedi, panik başladı. Kerem 4'e getirip fişi çekti derken Onugkha yine tehdit golü attı, "Savunmanıza dikkat edin" dedi...