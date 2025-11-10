İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2363
  • EURO
    48,8114
  • ALTIN
    5534.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kadıköy'de 4 gollü zafer Fenerbahçe'nin zirve ile puan farkı 1
Spor

Kadıköy'de 4 gollü zafer Fenerbahçe'nin zirve ile puan farkı 1

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta hata yapmayan sarı lacivertli ekip zirve ile puan farkını 1'e indirdi. İşte detaylar...

AKŞAM10 Kasım 2025 Pazartesi 09:02 - Güncelleme:
Kadıköy'de 4 gollü zafer Fenerbahçe'nin zirve ile puan farkı 1
ABONE OL

9 maç sonra ilk 11 başlayan Fred 2 asist yaptı.

Cezalı duruma düşen Semedo Rize maçında yok.

Tutsi'nin 90+3'teki kafa vuruşu direkten döndü.

Plzen maçında son bölüm harici etkili olamayan Fenerbahçe, dün de Kayseri karşısında başlangıç kısmını iyi oynayamadı. Nesyri'nin yerine başlayan Talisca ise duvar olma konusunda iyiydi. 38'deki duran top organizasyonunda kalite konuştu, Asensio öne geçirdi. Fener golden sonra kendini buldu. Muhteşem geçiş sonucunda Fred, Nene'ye 'al da at' pası verdi. Brezilyalı ilk yılındaki görüntüsünden bir sekans izletti. 2-0'la özgüven yükseldi. Üçüncü gol yine Talisca-Kerem iş birliğiyle geldi, skor yapamadığı için eleştirilen Nene enerjisini konuşturup attı. Sağ kanattan pozisyon verme 'hastalığı' olan Kanarya buradan golü yedi, panik başladı. Kerem 4'e getirip fişi çekti derken Onugkha yine tehdit golü attı, "Savunmanıza dikkat edin" dedi...

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.