Kadıköy'de Arda Güler resitali

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe puanını 71'e çıkardı. Maçın en iyisi ise Jorge Jesus'un sezon başından beri fazla forma şansı vermediği Arda Güler oldu.

İlk yarıda Michy Batshuayi'nin ev sahibinin 1-0 öne geçiren golünde Siopis'ten harika bir vücut çalımıyla kurtulup, Belçikalı forvete asisti yaptı.

ARDA GÜLER'DEN 754 DAKİKADA RESİTAL

Sarı-Lacivertliler'in tüm duran toplarını çok etkili kullanan 18 yaşındaki yıldız, bu sezon ligdeki 18. maçında 754 dakikada 4 golünün yanına 3. asistini ekledi. Bu sezon toplamda 31. sınavında 1.219 dakikada 6 gol ve 5 asistle takımının 11 golüne direkt katkı sağlamayı başaran Milli futbolcu, klas hareketleriyle tribünlerin bir kez daha büyük desteğini topladı. Arda ayrıca, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede 4 top kapma girişinin hepsinde başarılı oldu.

1982'DEN SONRA İLK KEZ

Trabzonspor, Kasım 1982'den (Bahaddin Güneş) bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanındaki ilk penaltı golünü Trezeguet'nin ayağından buldu.