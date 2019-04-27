Kadıköy’de bir maçtan fazlası! Fenerbahçe-Trabzonspor muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE, Süper Lig’in 30. haftasında bugün Trabzonspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Tarihinin en kötü sezonunda son 3 maçta galip gelemeyen ve küme düşme hattının 5 puan üstünde bulunan Sarı-Lacivertliler, Trabzon’u mağlup ederek hem rahat bir nefes almak hem de ilk yarıdaki yenilginin hesabını kapatmak istiyor.

FENER’DE 2 SAKAT, 2 DE CEZALI

Kanarya’da sakatlıkları bulunan Viktor Moses ve Serdar Aziz’in yanı sıra sarı kart cezalısı İsmail Köybaşı ile kırmızı kart cezası devam eden Mehmet Ekici forma giyemeyecek. Sarı-Lacivertliler’de Skrtel, Elmas, Dirar, Harun, Neustadter ve Tolgay Arslan da sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri durumunda Kasımpaşa’ya karşı oynayamayacak.

SÜPER Lig’de son 5 haftaya girilirken 52 puanla 4’üncü sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj sağlayan Trabzonspor da Fenerbahçe deplasmanında kazanarak galibiyet serisini devam ettirmeyi hede iyor. Bordo-Mavililer, Kadıköy’den 3 puanla dönmesi durumunda 2010-2011 sezonundan bu yana ilk defa 6 maçlık galibiyet serisi yakalama başarısı gösterecek.

FENER EZELİ REKABETTE ÖNDE

Karadeniz ekibinde bugünkü karşılaşma öncesi haftalardır oynamayan Ogenyi Onazi’nin sakatlığı bulunuyor. Sakatlığı geçen Ekuban ise maç kadrosunda. İki takım arasında geride kalan 45 yıllık rekabette Fener 48, Trabzon 38 galibiyet alırken, 36 maç da berabere sonuçlandı. Fener’in ligdeki galibiyet sayısında 37-23, Kadıköy’de ise 27-11 üstünlüğü bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elmas, Zajc, Dirar, Valbuena, Soldado

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Ömür, Yusuf, Jose Sosa, Olcay, Nwakaeme, Rodallega