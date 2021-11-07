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Spor

Kadıköy'de böylesi görülmedi! İstifa sesleri yükseldi

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Kayserispor ile karşılaştığı maçta sarı-lacivertli tribünlerden, 'Yönetim istifa' sesleri yükseldi. Fenerbahçeli taraftarlar Kayserispor'un 2. golüne alkış ve ıslıkla tepki verdi.

7 Kasım 2021 Pazar 20:52 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 21:22
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmada sarı-lacivertli taraftarlar, takımı ve yönetimi protesto etti.

Yukatel Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.

Tepkilerine devam eden Fenerbahçe taraftarları daha sonra 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

FENERBAHÇE, 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kaybederken, ev sahibi olduğu son üç maçı da kazanamadı.

KAYSERİSPOR'U DA YENEMEDİ

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler 2-2 berabere kalarak ligde üst üste 4. maçını da kazanamadı.

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