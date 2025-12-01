İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Kadıköy'de derbi yoğunluğu! Fenerbahçe taraftarı stadyuma akın etti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sarı lacivertli taraftarlar, derbi öncesi stat çevresini doldurdu.

IHA1 Aralık 2025 Pazartesi 18:35 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. sarı-lacivertli taraftarlar stat önü ve çevresinde toplanarak müsabakaya tezahüratlarla hazırlandı. Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti. Fenerbahçeli taraftarlar maç saati yaklaştığında ise tribünlerdeki yerlerini aldı.

