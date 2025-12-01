Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. sarı-lacivertli taraftarlar stat önü ve çevresinde toplanarak müsabakaya tezahüratlarla hazırlandı. Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterirken, satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti. Fenerbahçeli taraftarlar maç saati yaklaştığında ise tribünlerdeki yerlerini aldı.