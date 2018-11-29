Kadıköy'de 'Ersun Yanal' sesleri!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertli ekip, karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve 8 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

Maç sonunda Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.

Taraftarların büyük bir bölümü, maçın bitiş düdüğüyle beraber Yanal'ın göreve gelmesi için tezahüratlar yaptı.