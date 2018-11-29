Kadıköy'de 'Ersun Yanal' sesleri!
UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, sarı - lacivertli taraftarlar maç sonunda Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertli ekip, karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve 8 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.
Maç sonunda Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulundu.
Taraftarların büyük bir bölümü, maçın bitiş düdüğüyle beraber Yanal'ın göreve gelmesi için tezahüratlar yaptı.
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