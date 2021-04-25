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  • Kadıköy'de ilklerin gecesi! Emre Belözoğlu sonrası...
Spor

Kadıköy'de ilklerin gecesi! Emre Belözoğlu sonrası...

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ettiği Süper Lig'in 37. hafta maçında sezonun en etkili oyunlarından birini oynadı. Sarı lacivertliler maçta birçok ilki yaşadı.

25 Nisan 2021 Pazar 23:25 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 23:25
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Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'yı Ülker Stadı'nda ağırlayan Fenerbahçe, zirve yolundaki kritik karşılaşmada birçok ilki yaşadı.

Sarı-lacivertli takım ilk yarısı 3-1 sona eren Kasımpaşa maçında, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında 3 gol kaydetmiş oldu. Kasımpaşa maçının ilk yarısı ayrıca, Fenerbahçe'nin en fazla şut çektiği (14) ve en fazla şut isabeti bulduğu (9) ilk yarı olarak kayıtlara geçti.

2017'DEN SONRA İLK

Fenerbahçe'nin başarılı hücum oyuncusu Enner Valencia da yaklaşık 3.5 yıl sonra bir ilki yaşadı.

Kasımpaşa karşısında iki gol kaydeden tecrübeli futbolcu, Aralık 2017'den sonra ilk kez bir lig maçında iki gol kaydetmiş oldu.

Valencia en son, Tigre formasıyla Club America'ya karşı 2 gol kaydetmişti.

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