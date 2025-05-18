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Spor

Kadıköy'de istifa sesleri! Eyüpspor maçında tribünler boş kaldı

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerden yine protesto sesleri yükseldi. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar, ikas Eyüpspor müsabakasına ilgi göstermedi.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 19:42 - Güncelleme:
Kadıköy'de istifa sesleri! Eyüpspor maçında tribünler boş kaldı
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerden yine protesto sesleri yükseldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, santrayla birlikte futbolcuları ıslıklamaya başladı.

Fenerbahçe taraftarları daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Tribünlerden ayrıca "Ali Koç istifa" tezahüratları da yükseldi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçeli taraftarlar, ikas Eyüpspor müsabakasına ilgi göstermedi.

Sezon boyunca iç saha maçlarında tribünleri dolduran sarı-lacivertliler, takımın şampiyonluk yarışından kopmasıyla müsabakaya olan ilgisini de kaybetti.

ikas Eyüpspor karşılaşmasında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

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